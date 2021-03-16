Судно Украинского Дунайского пароходства (УПД) врезалось в опору моста, который проходит через реку Дунай в венгерском городе Бая. Информации о пострадавших нет.

Об этом сообщает и публикует соответствующие пресс-служба коллектива УДП на своей странице в Facebook.

"По информации от венгерских коллег 15 марта в 12:50 (по киевскому времени) теплоход "Челябинск" караваном из шести единиц, следуя вниз, совершил навал на опору моста в Бае на 1 480 км Дуная", - рассказали в УДП.

Ликвидировать последствия аварии помог экипаж другого теплохода УДП под названием "Иваново".

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