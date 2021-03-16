Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська прокомментировал "Стране" новый законопроект о назначении директора НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины – Ред.). Напомним, что еще в феврале Минюст внес в Верховную Раду соответствующий законопроект, однако потом отозвал его, и затем внес новый.



Денис Малюська рассказал "Стране", что произошло с документом, и какие существенные изменения претерпел законопроект о директоре НАБУ.



Так, по словам министра юстиции, в проекте закона прописано, что главу НАБУ назначает Кабмин – не президент. В тексте осталась норма об автоматическом увольнении действующего главы НАБУ – Артема Сытника. Однако изменился состав членов конкурсной комиссии.



"По сути, новый законопроект – это тот же законопроект, который мы регистрировали в феврале. Но там есть ряд технических правок для лучшей имплементации закона. Например, в конкурсной комиссии, которая будет выбирать директора НАБУ, раньше было девять человек: трое от СНБО, трое от Кабмина и еще трое — представители международных организаций. То есть, от трех субъектов по три человека. Сейчас состав комиссии уменьшили до шести человек: трое от международных организаций и трое – от СНБО", – объясняет Денис Малюська.



По его словам, сокращение количества членов конкурсной комиссии при выборе директора НАБУ должно упростить процедуру. А также позволит представителям международных организаций больше влиять на процесс.



"Девять человек в конкурсной комиссии – многовато. Эксперты, которые анализировали предыдущую процедуру отбора, сказали, что логистически труднее организовать процесс при девяти членах комиссии. Плюс был риск, что международники не выдвинут своих кандидатов, так как у них не было никакого влияния на процесс. Совокупная квота Кабмина и СНБО (шесть к трем) предоставляла возможность не учитывать мнение международных организаций. Сейчас, по сути, у всех есть блокирующий пакет. У нас есть надежда, что международники предоставят кандидатов при таком раскладе, но это ещё вопрос переговоров", – заявил "Стране" Денис Малюська.



По его словам, законопроект о директоре НАБУ еще должен пройти согласование с МВФ. И в него снова могут внести правки.



"Законопроект точно войдёт в программу работы с МВФ, а в том виде, в котором законопроект есть сейчас — он все ещё не согласован, ещё продолжаются переговоры. Мы надеемся, что ко второму чтению мы сможем внести необходимые правки", – отметил Малюська.



На уточняющий вопрос "Страны", когда этот законопроект будет вынесен на итоговое голосование в Раде, глава Минюста ответил, что к концу мая правительство рассчитывает проголосовать во втором чтении и в целом все законопроекты, которые касаются сотрудничества с МВФ.



Денис Малюська также объяснил, зачем понадобилось отзывать старый законопроект и под тем же номером регистрировать новый.



"Мы еще до первого чтения говорили, что будем править этот законопроект, сейчас тоже говорим, что будем править. Ряд правок в предыдущий законопроект нельзя было довнести без нарушения регламента. У нас возникла техническая необходимость заменить текст. Там мы вносим изменения в ряд других законов, не только по НАБУ, а и в закон о Кабмине, закон о центральных органах исполнительной власти. Это было бы невозможно со старым законом. Поэтому у нас под тем же номером новый текст. Там осталось все то же самое, включая норму об автоматическом увольнении действующего главы НАБУ. Также там прописано, что Кабмин будет назначать главу НАБУ. Изменился из важного только состав комиссии: вместо девяти человек – шесть", – заявил "Стране" министр юстиции Украины.

Ранее "Страна" сообщала о том, что "Слуги народа" хотят вернуть президенту право назначать директора НАБУ.