В Сумах преступники попытались украсть телевизор из номера отеля. Для этого один злоумышленник спускал технику через окно на "канате" из простыни на улицу, где второй принимал "добычу". Неравнодушные горожане задержали мужчин и передали их полиции.

Об этом говорится в сюжете ТСН от 16 февраля.

Действия воров заснял один случайный прохожий. На кадрах можно увидеть, как один парень с помощью импровизированной веревки, сделанной из простыни, спускал технику через окно третьего этажа, а другой ловил телевизор внизу. Обоих на месте происшествия задержали прохожие и вместе с награбленным передали полицейским.

"Увидели мужчину, который просил о помощи. Он пояснил, что во дворе были задержаны двое граждан, совершивших кражу. Стражи порядка быстро направились туда и применили спецсредство наручники к одному из граждан, который агрессивно себя вел", - рассказал представитель патрульной полиции Сумской области Олег Сологуб.

Обстоятельства преступления далее будут выяснять местные правоохранители.

Видео: YouTube/ ТСН

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