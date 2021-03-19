Сегодня наступает 7-й лунный день, когда растущая Луна в знаке Зодиака Близнецы. В это время желательно не давать обещаний, не желать зла окружающим и не поддерживать пустую болтовню, ведь любое сказанное зря слово может обернуться против вас.

Овны (21.03 - 20.04)

Сегодня Овнам понадобиться совет человека более старшего и опытного, нежели вы. Не игнорируйте то, что беспокоит вас, обращайтесь с вопросами к тем, кому доверяете. Новая информация будет полезна.

Тельцы (21.04 - 20.05)

У Тельцов могут быть недомолвки со второй половиной, но звезды советуют вам быть терпимее, если хотите решить конфликт мирным способом. Если у вас возникнет желание послать все к черту и уехать подальше, все взвесьте как следует, чтобы завтра не пожалеть о своем решении.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов выпал прекрасный день, который можно использовать для планирования своего будущего. Можете записать все в блокнот или составить доску визуализации. Еще звезды советуют вам найти человека и выговориться. При этом самые сокровенные мысли лучше оставить при себе.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня настроение Раков может часто меняться. Самой выгодной позицией для вас сегодня станет роль наблюдателя и слушателя. К вечеру может появиться возможность блеснуть эрудицией и умом.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня Львы чувственны и впечатлительны. Вы можете пустить слезу в разговоре с близким, от просмотра фильма или увидев умилительную картину в парке. Если у вас выпадет немного свободного времени, посвятите его себе, подумайте о будущем в тишине. Возможно, вам захочется позвонить тому, кто давно от вас ждет звонка.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня Дев сможет вдохновить приятная музыка. Лучше не решать сложных вопросов и уклониться от встречи со знакомыми которые захотят поделиться своими проблемами. Лучше обратите внимание на свое здоровье, внешность и питание. Возможно, пора разрешить ряд актуальных личных вопросов.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня вы можете оказать близким поддержку, поддержать нуждающегося в трудную минуту, дать совет. При этом звезды рекомендуют вам больше слушать и меньше говорить. Не торопитесь делать выводы или отказываться от своих решений. Опускать свое оружие еще рано.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов благоприятный день для осуществления тех задач, которые требуют решимости. Вероятно, вам захочется сделать то, о чем вы задумываетесь в последнее время. Не подходящий момент обращаться к руководству с финансовыми вопросами.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня Стрельцам можно направить свои силы на повышение квалификации. Почитайте интересную литературу с профессиональными советами, которые смогут повысить качество вашей работы. Вечером устройте себе релакс-вечер с арома свечами и пенной ванной.

Козерог (22.12 - 20.01)

Для осуществления ваших замыслов понадобятся не только умственные силы и сообразительность, но и помощь любимого человека. Цените его искренние порывы, посвящайте время своей семье, организуйте интересный досуг. За такие приятные мелочи вас полюбят еще больше.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня главный ключ к успеху - спонтанные решения. Если Водолеи пристально рассмотрят свое окружение смогут увидеть того, кто в будущем сможет повлиять на его развитие. Идите в ногу со временем, вносите новшества не только в работу, но и привносите разнообразие в семейную жизнь.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Вас привлечет тропа альтруизма и жизни ради других людей. Это могут быть ваши родные, близкие, любимый человек. В потенциальное развитие окружающих вы захотите инвестировать, во имя духовных целей сможете отказаться от эгоистичных желаний. Желание развиваться духовно похвально, однако новые горизонты познания откроются только после того, как вы научитесь говорить "нет".