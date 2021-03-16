В Украине в 2019 году за домашнее насилие осудили 225 человек, а 2020-м - 921. Отметим, что именно в прошлом году в стране был карантин, жители нашей страны чаще всего оставались дома.

Об этом со ссылкой на ответ Государственной судебной администрации сообщает "Радио Свобода".

По их данным, в 2020 году на рассмотрении в судах находилось 1877 производств по домашнего насилия, в 2019 таких было 626.

В администрации считают, что ситуация, в частности, обострилась из-за пандемии.

По данным Национальной социальной сервисной службы Украины, в течении 2020 года в Украине количество сообщений о домашнем насилии возросло на 66%. Всего в прошлом году зафиксировали 211 362 таких обращений.

Больше всего обращений относительно домашнего насилия зафиксировали от женщин - 86%, от мужчин - 12% и 2% - от детей.

Напомним, за первые шесть месяцев 2020 года, во время карантина в Украине количество обращений в полицию о насилии в семье увеличилось почти в два раза.

А за 10 месяцев прошлого года украинские полицейские получили на 54% больше вызовов, связанных с домашним насилием, чем за весь 2019 год.

Также мы сообщали, что страны Евросоюза захлестнула волна домашнего насилия из-за пандемии Covid-19. В частности, во Франции показатель увеличился на 32%, а в Литве - на 20%. В Ирландии в пять раз выросло количество судебных дел о насилие в семье, а испанские власти заявили о росте в 18%.