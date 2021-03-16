Первый аукцион по продаже тюрьмы в Украине не состоялся, потому что все потенциальные покупатели сочли цену, назначенную за Ирпенский исправительный центр (№132), который находится в поселке Коцюбинское Киевской области, слишком высокой.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Аукцион по продаже исправительного центра не состоялся, по причине того, что покупатели сочли цену слишком высокой и не подали ни одной заявки. В связи с этим торги перенесли на апрель, а стартовая цена будет снижена.

За день до аукциона Малюська назвал его "водоразделом украинского народа", который поделит граждан на тех, кто подал заявку и собирается участвовать в торгах и тех, кто "заявки не подал и чьи мечты иметь уютную, комфортную тюрьму неподалеку от Киева так и останутся лишь мечтами и незакрытым гештальтом".

Напомним, на платных камерах в СИЗО Минюст заработал почти 3 миллиона. Все деньги будут направлены на восстановление бесплатных камер.

Также сообщалось, что в украинских тюрьмах могут установить прослушки и глушители мобильной связи для борьбы с телефонным мошенничеством.