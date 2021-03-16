Лаборатория берлинской клиники Шарите подтвердила наличие "британского" штамма коронавируса в Винницкой и Закарпатской областях Украины. В понедельник, 15 марта, вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья (ЦОЗ) получила результаты секвенирования (определения последовательности нуклеотидов - Ред.)152 образцов из 200 отправленных на исследование в лабораторию на базе Клиники Шарите.

Об этом сообщается на сайте ЦОЗ.

"На территории Винницкой (4 образца) и Закарпатской (2 образца) областей - выявлена циркуляция мутировавших штаммов, имеющих британское происхождение. Это штаммы генетической линии B.1.1.7, мутации N501Y V1 и del HV69 / 70. Кроме того, определены изменения (del HV69 / 70 в Spike-protein) в 2 образцах из Львовской и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Ранее полученные результаты секвенирования из Клиники Шарите обнаружили в Украине циркуляцию 18 мутировавших штаммов - генетических линий В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2. Они происходят из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии.

Циркуляция мутировавших штаммов, имеющих южно-африканское (В1.351) или бразильское (В1.1.28.1) происхождения - не обнаружена.

Напомним, "британский" штамм коронавируса отличается коротким инкубационным периодом (1-3 дня) и втрое большей заразностью. Также для него характерны уменьшение доли бессимптомных или легких форм заболевания и высокая смертность.

Ранее "Страна" писала о том, что в Латвии выявили "угандийский" штамм коронавируса, который активнее южноафриканского.

Также мы сообщали, что в России впервые обнаружили южноафриканский штамм коронавируса.