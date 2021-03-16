В Винницкой области в больницу в тяжелом состоянии попал трехлетний Павел Лутковский - первый в регионе ребенок, заболевший Covid-19 в прошлом году. Он смог преодолеть болезнь, но у него начались тяжелые осложнения: ребенок перестал есть, ходить и говорить.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В прошлом году Павел Лутковский из-за коронавируса перенес клиническую смерть. После этого он пробыл две недели на аппаратах без сознания. Врачам удалось спасти малыша - он пришел в себя.

Его направили на трехмесячную реабилитацию. Через месяц ребенок восстановился, и его мать отказалась продолжать лечить его в больнице, забрав домой. Волонтеры собрали деньги, чтобы обследовать мальчика во Львове, но мама снова отказалась - у нее кроме Паши еще четверо детей. Семья живет в селе в 100 километрах от больницы, и считается благонадежной. Соцслужбы говорят, что дети ухожены.

Недавно Паше стало хуже, "скорая" забрала его на грани жизни и смерти - у ребенка критически низкий вес и пролежни, мальчик задыхался. Когда врачи сделали рентген, ужаснулись, детские легкие настолько поражены, что начали распадаться. Малыш на ИВЛ, и за три дня лучше ему не стало.

Врачи надеются спасти мальчика. Дома его ждет бабушка, братья и сестры.

Напомним, недавно в Виннице ввели ограничения "красной" зоны карантина.

Также мы писали о том, что из-за коронавируса весенние каникулы для школьников Винницы начнутся на две недели раньше.