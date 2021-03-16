Руководитель российского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, можно ли употреблять спиртные напитки после вакцинации от Covid-19.

Об этом рассказал Гинцбург в ходе брифинга с пресс-центром Sputnik Казахстан в Нур-Султане, сообщает РИА "Новости".

По его словам, в таких случаях можно употребить умеренное количество спиртных напитков, но не стоит забывать, что этиловый спирт пагубно влияет на иммунную систему в целом.

"Алкоголь можно употреблять, а сильно выпивать не надо по той простой причине, что этиловый спирт подавляет в больших концентрациях размножение клеток, в том числе иммунной системы... Этиловый спирт является ядом не только для наших нейронов, но и для всех наших клеток, в том числе для клеток иммунной системы", - сказал Гинцбург.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Российской Федерации, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при вакцинации категорически запрещается пить алкоголь 1,5 месяца.

После этого Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова призвала только снизить объемы потребления и не пить хотя бы шесть дней.