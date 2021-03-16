В Украине решили изменить механизм вакцинации препаратом CoviShield. Чтобы сделать первую из двух необходимых прививок максимальному количеству людей, вторую дозу вакцины решили вводить не через 28 дней после первой, а через три месяца.

Об этом со ссылкой на члена Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федора Лапия пишет LIGA.net.

"Принято решение максимально вакцинировать одной дозой "Астры" (имеется в виду вакцина CoviShield - Ред.). Это даст нам возможность применить 250 000 доз – тех, которые были зарезервированы для второй", – сказал Лапий.

Минздрав официально опубликует сообщение об изменении механизма вакцинации в ближайшее время. Лапий рассказал, что решение было принято после публикации масштабного исследования эффективности вакцины Oxford/AstraZeneca в Британии в журнале The Lancet. Согласно исследованию, эта вакцина дает максимальную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и больше. Корректировка схемы не коснется других вакцин против коронавируса, которые получит Украина.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что вакцинация CoviShield может вызвать тошноту, лихорадку и не рекомендуется для беременных.

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