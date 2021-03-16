Во вторник, 16 марта, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали сотрудника Службы безопасности Украины, который в феврале 2020 года похитил харьковчанина и действовал в интересах российской компании.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР на своей странице в Facebook.

"Установлено, что в прошлом году с целью незаконного обогащения правоохранитель вступил в преступный сговор с тремя гражданскими лицами. Действуя в указанной группе лиц, он похитил и незаконно лишил свободы бывшего руководителя представительства одной из финансово-партнерских Интернет-сетей российской компании. В дальнейшем, во время незаконного содержания потерпевшего против его воли он требовал передать им 40 000 евро и 1 600 000 гривен, которые представители указанной компании ошибочно считали своей собственностью", - рассказали в ГБР.

В Офисе генпрокурора добавили, что процесс вымогательства денег сопровождался угрозами насилия над потерпевшим и ограничением его прав и свобод.

"Ему угрожали убийством, применением насилия, причинением тяжких телесных повреждений, а также привлечением к уголовной ответственности по сфальсифицированным обвинениям в финансировании терроризма и незаконном хранении боеприпасов", - рассказала пресс-служба Офиса генпрокурора в Фейсбуке.

Сейчас всем фигурантам данного дела сообщено о подозрении, в частности, сотруднику СБУ вместе с двумя сообщниками сообщили о подозрении в незаконном похищении человека и вымогательстве денежных средств (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 УК Украины), еще одному лицу - в вымогательстве (ч.2 ст. 189 УК Украина).

В настоящее время следствие продолжается, проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению этих преступлений.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Харьковский СБУшник организовал банду, которая вымогала деньги у наркоманов, поджидая их у закладок. Ему грозит 7 лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что в Харькове сотрудники СБУ задержали мужчину, завербованного российской военной разведкой.