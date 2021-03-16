Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналисту "APnews" Даше Селфи, сообщил, что ради того, чтобы Владимир Зеленский пошёл на второй президентский срок, готов сложить мандат и переплыть Босфор.

"Страна" спросила у депутатов монобольшинства, на что они готовы ради того, чтобы Зеленский пошел на второй президентский срок, а также депутатов других фракций, как они относятся к возможному второму выдвижению Зеленского на пост президента.

Депутат фракции "Слуга народа" Галина Третьякова сообщила, что ради второго срока Зеленского, готова плыть через Босфор вместе с Арахамией.

"Я тоже с ним поплыву рядышком. Я хорошо плаваю", — уверяет Третьякова

А вот ее коллега по фракции Даниил Гетманцев на прямой вопрос, готов ли он переплыть Босфор ради второго президентского срока Зеленского, сообщил, что не умеет плавать.

"Я утоплюсь. Если вам нужно меня утопить, то...", — сказал Гетманцев.

Ее коллега, депутат фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий заявил, чтобы страна процветала и президентом был Зеленский, он готов на многое.

“Я все сделать, чтобы президентом был Зеленский”, - сказал Радуцкий.

А вот депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа ограничится просьбами.

"Я готова попросить у Владимира Александровича очень искренне, чтобы он пошёл на второй срок", — уверяет Пидласа.

Святослав Юраш депутат фракции "Слуга народа", сообщил, что это решение президента.

"Мне вчера задавали этот вопрос после фракции... Еще варианты, вышиванку продать, съесть...", — рассказал Юраш.

Депутат партии "ЕС" Владимир Вятрович считает, что Украину нужно спасти от второго президенства Зеленского.

"Спаси Боже Украину", — сказал Вятрович.

Депутат партии ОПЗЖ Илья Кива рассказал, где может оказаться команда Зеленского, если потеряет власть.

"Они все тут же окажутся на скамье подсудимых, а потом на тюремных пар@шах", — резюмировал Киева.

Напомним, члены политпартии "Слуга народа" собрались призывать Зеленского баллотироваться на второй срок.

Также "Страна" подробно разбиралась, попробует ли действующий глава государства идти на выборы еще раз.