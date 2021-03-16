Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого 12 марта перевели из СИЗО в колонию, допустил фейк при публикации поста о жизни за решеткой.

Новость о быте в колонии Навальный проиллюстрировал селфи с побритой наголо головой, уточнив, что это одна из вещей, к которым он привыкает.

Российский телеканал "Дождь" в Twitter сообщил, что данное фото можно найти в сети с 2013 года.

Следует отметить, что в сети данное фото действительно публиковали в прошлые годы.

Напомним, 15 марта отбывающий срок в колонии во Владимирской области российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал фото в новом образе - в учреждении ему побрили голову.

"Три вещи не перестают меня удивлять. Звездное небо над нами, категорический императив внутри нас и изумительное ощущение, когда проводишь ладонью по своей свежевыбритой голове. Всем привет из "Сектора усиленного контроля А", - написал оппозиционер.

Также политик сообщил, что место, в котором он будет находиться еще около 2,5 лет, является "дружелюбным концлагерем", а по ночам ему не дает спать "мужчина в бушлате", который периодически проверяет, на месте ли заключенный.

Ранее "Страна" писала, что 2 февраля московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. С учетом времени, проведенного политиком под домашним арестом и в СИЗО, он проведет в колонии около 2,5 лет.