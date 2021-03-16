20% выпускников украинских школ намерены продолжать образование в иностранных вузах. Это подтверждают результаты социологического исследования "Образование в Украине: как украинские школы пережили первые волны карантина", передает "Интерфакс-Украина".

По данным опроса, 32% респондентов считают, что лучше обучатся в топовом украинском вузе, чем в Европе, США и Канаде, 30% считают, что обучатся необходимо только в Украине, 20% - только за границей, а 20% затруднились ответить.

61% респондентов назвали университет важным пространством социализации, поиска друзей и будущих партнеров. 49% респондентов считают, что в обществе сложился определенный стереотип о том, что образование является залогом успеха, а еще 49% отмечают, что университет дает возможность попробовать основать бизнес с минимальным риском.

Онлайн-исследование проведено Украинским институтом будущего в партнерстве с "Нью Имидж Маркетинг Групп" с 25 февраля по 4 марта 2021 года.

Было опрошено 1 353 респондента. Статистическая погрешность 3,5%.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде написали законопроект о 100 000 грн премии для лучших украинских выпускников.

Также мы сообщали, что в Раде зарегистрировали законопроект об отмене обязательной госаттестации для выпускников школ в 2021 году.