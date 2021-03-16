Во вторник, 16 марта, Львовский областной совет обратился в Кабинет министров Украины относительно переименования стадиона "Арена Львов" в "Арену Львов" имени Степана Бандеры. (Напомним, что там пройдут первые туры отборочных поединков на чемпионат мира 2022 года).

Соответствующее предложение внесла представитель партии "Европейская солидарность" Соломия Рыботицкая, сообщает депутат облсовета Ольга Березюк в Фейсбуке.

В ходе сессии Львовского облсовета предложение касательно переименования стадиона поддержали 68 депутатов, не голосовало - семь.

На это отреагировал Телеграм-канал "Политика страны".

"Если такое решение примут, то, с большой долей вероятности, международных матчей Львову не видеть из-за позиции Польши и Израиля. А это один из топ-3 украинских стадионов", - пишет "Политика страны".

"Арена Львов" - один из последних построенных стадионов в Европе. Он вмещает в себя 33-35 тысяч человек. При проведении спортивно-развлекательных шоу и концертов на арене могут вместиться около 120 тысячи человек. Спортивное сооружение было построено специально к чемпионату "Евро-2012".

Напомним, недавно мы писали об истории с переименованием стадиона в Тернополе. 5 марта депутаты городского совета единогласно поддержали инициативу мэра Тернополя Сергея Надала по переименованию центрального стадиона, на котором пройдет финал Кубка Украины по футболу, в Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение властей Тернополя и потребовал немедленной его отмены.

После этого в Министерстве иностранных дел Украины ответили на заявление Израиля заявив, что "дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот".

В свою очередь, Тернопольский городской совет заявили, что не намерен отменять свое решение о присвоении городскому стадиону имени командира УПА Романа Шухевича.

Подробнее о скандале с переименованием стадиона в Тернополе можно почитать в материале "Страны".