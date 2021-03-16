Кандидат от партии "Европейская Солидарность" в 87-м округе на Прикарпатье, скандально известная бывшая атошница Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Самбул), сняла свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского.

Об этом пишет пресс-служба "Евросолидарности".

"Борьба за Украину - это не слова, это поступки. 87 округ сегодня стал своеобразным полем борьбы за Украину, на котором столкнулись олигархи в лице партнера Коломойского Александра Шевченко, выдвиженца от власти зеленых дилетантов Василий Вирастюк, и представители патриотических сил - Руслан Кошулинский из "Свободы" и я, Маруся Зверобой Беленькая от "Европейской Солидарности"", - сказала экс-кандидат.

По ее мнению, противостоянием между собой патриотические силы могут открыть дорогу в Верховную Раду представителям олигархов и поэтому она приняла решение поддержать Руслана Кошулинского. Она добавила, что представители "Евросолидарности" провели переговоры с ВО "Свобода" и пришли к согласию, что украинские патриотические силы должны объединиться ради Украины.

"Не пропустить в Совет представителей олигарха Коломойского и зеленой власти - один из наших общих задач", - сказала Зверобой.

"Кандидат от партии Порошенко Маруся Зверобой снялась с выборов в пользу кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского. Такой поступок, скорее всего, объясняется последней социологией, по которой у Маруси почти не было шансов на победу. А в тройке лидеров был совладелец Буковеля Шевченко, кандидат от Свободы Кошулинский и кандидат от "Слуг народа" силач Вирастюк", - пишет по поводу решения Зверобой снять свою кандидатуру Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, Маруся Зверобой не раз угрожала президенту Владимиру Зеленскому, еще летом она говорила, что он не умрет своей смертью. Почему Зверобой и ее подруга нардеп София Федына не сели в тюрьму за угрозы президенту подробно разбиралась "Страна".

Также мы писали, как западноукраинские националисты начали портить имидж Зверобой.