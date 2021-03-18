Сегодня 18 марта, 6-й лунный день в знаке зодиака Телец. Сегодня все будет получаться в первой половине дня. У многих знаков Зодиака жизнь заиграет новыми красками. Неблагоприятны шестые лунные сутки лишь для преступников и мошенников. Астрологи также выделяют троих представителей Зодиака, которых сегодня ожидает повышение по службе, - это Близнецы, Весы и Козероги.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Именно сегодня Близнецов могут настигнуть нерешенные дела, но не стоит отчаиваться. Если уделите проблемам свое время и финансы, сможете избежать многих конфликтов в будущем. Возможно, события дня будут развиваться быстрее обычного. Постарайтесь максимально упорядочить свою жизнь и справиться с эмоциями, чтобы не терять зря силы и в итоге не заболеть.

Весы (24.09 - 23.10)

Если у вас будут о чем-то спрашивать сегодня, отвечайте согласием. Звезды гарантируют вам безопасность и карьерный рост. Главное избегать экспериментов и стараться не браться за дела, в которых вы некомпетентны. Старайтесь действовать только проверенными способами. Если вы услышите совет от старшего человека, прислушайтесь к нему.

Козероги (22.12 - 20.01)

Сегодня Козероги будут пробираться к профессиональным высотам через тернии. Вам предстоит столкнуться с преследованием, упреками и даже клеветой. Прислушивайтесь к своему сердцу, не ленитесь и идите по жизни собственным путем, чтобы не разрушить свою жизнь. Может вам будет нужно доделать некоторые мелкие работы, которое долгое время были отодвинуты в сторону.

Для остальных знаков Зодиака нужно учитывать, что в шестой лунный день звуки и запахи становятся символичными, а обоняние обостряется. Если услышите сегодня мелодичный звон - к добру. Окружайте себя приятными ароматами, выезжайте на природу, старайтесь больше отдыхать.

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