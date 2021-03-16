В марте в Раду прошли бы четыре партии. Фото: пресс-служба ВР

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись бы в ближайшее время, то в парламент прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Евросолидарность" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют данные опроса центра Разумкова.

Исследование проведено с 5 по 9 марта 2021, опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.

Опрошенные, которые точно пойдут голосовать, и которые определились с выбором, готовы отдать голоса за такие партии:

  • "Слуга народа" - 26,5% тех, кто примет участие в выборах и уже определился, за какую партию голосовать;
  • "Европейская солидарность" - 20,1% опрошенных;
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,9%;
  • ВО "Батькивщина" - 9,4%;
  • "Сила и честь"- 5,2%.

В таком случае, пятипроцентный барьер не преодолевают:

  • "Голос" - 3,4% тех, кто определился с выбором,
  • ВО "Свобода" - 3,4%,
  • "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,0% ,
  • "Радикальную партию Олега Ляшко" - 2,0%,
  • "Партия Шария" - 1,6%,
  • "Гражданская позиция"- 1,3%,
  • "Оппозиционный блок" - 1,2% ,
  • "УДАР Виталия Кличко" - 1,1%.

Напомним, в феврале за "Слугу народа" был готовы проголосовать 22,2 процент опрошенных, а "Сила и честь" получила симпатии всего 4,7% респондентов.

Ранее КМИС публиковал опрос, согласно которому, во второй тур выборов президента вышли бы Зеленский и Бойко

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