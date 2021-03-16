Если бы выборы в Верховную Раду состоялись бы в ближайшее время, то в парламент прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Евросолидарность" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют данные опроса центра Разумкова.

Исследование проведено с 5 по 9 марта 2021, опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.

Опрошенные, которые точно пойдут голосовать, и которые определились с выбором, готовы отдать голоса за такие партии:

"Слуга народа" - 26,5% тех, кто примет участие в выборах и уже определился, за какую партию голосовать;

"Европейская солидарность" - 20,1% опрошенных;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,9%;

ВО "Батькивщина" - 9,4%;

"Сила и честь"- 5,2%.

В таком случае, пятипроцентный барьер не преодолевают:

"Голос" - 3,4% тех, кто определился с выбором,

ВО "Свобода" - 3,4%,

"Украинская стратегия Гройсмана" - 3,0% ,

"Радикальную партию Олега Ляшко" - 2,0%,

"Партия Шария" - 1,6%,

"Гражданская позиция"- 1,3%,

"Оппозиционный блок" - 1,2% ,

"УДАР Виталия Кличко" - 1,1%.

Напомним, в феврале за "Слугу народа" был готовы проголосовать 22,2 процент опрошенных, а "Сила и честь" получила симпатии всего 4,7% респондентов.

Ранее КМИС публиковал опрос, согласно которому, во второй тур выборов президента вышли бы Зеленский и Бойко