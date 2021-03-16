В марте на выборах в Верховную Раду прошли бы пять партий. Опрос
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись бы в ближайшее время, то в парламент прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Евросолидарность" и "Батькивщина".
Об этом свидетельствуют данные опроса центра Разумкова.
Исследование проведено с 5 по 9 марта 2021, опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.
Опрошенные, которые точно пойдут голосовать, и которые определились с выбором, готовы отдать голоса за такие партии:
- "Слуга народа" - 26,5% тех, кто примет участие в выборах и уже определился, за какую партию голосовать;
- "Европейская солидарность" - 20,1% опрошенных;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,9%;
- ВО "Батькивщина" - 9,4%;
- "Сила и честь"- 5,2%.
В таком случае, пятипроцентный барьер не преодолевают:
- "Голос" - 3,4% тех, кто определился с выбором,
- ВО "Свобода" - 3,4%,
- "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,0% ,
- "Радикальную партию Олега Ляшко" - 2,0%,
- "Партия Шария" - 1,6%,
- "Гражданская позиция"- 1,3%,
- "Оппозиционный блок" - 1,2% ,
- "УДАР Виталия Кличко" - 1,1%.
Напомним, в феврале за "Слугу народа" был готовы проголосовать 22,2 процент опрошенных, а "Сила и честь" получила симпатии всего 4,7% респондентов.
Ранее КМИС публиковал опрос, согласно которому, во второй тур выборов президента вышли бы Зеленский и Бойко