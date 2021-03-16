В России считают, что жители неподконтрольного Донбасса, у которых есть российское гражданство, должны получить право принимать участие в выборах в Госдуму РФ.

Об этом со ссылкой на главу комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова сообщает "Интерфакс".

"Это граждане Российской Федерации, которые приобрели все права, и соответственно, участвовать в выборах. Поэтому Россия обязана организовать для них возможность волеизъявления", - сказал он.

По словам Калашникова, Центризбирком России сейчас "обдумывает, как можно это организовать".

"Напрашивается вариант, при котором таким гражданам нужно будет переезжать куда-то на территорию РФ, например, в Ростов, но это сложно, это вопрос, на который пока ответа нет", - сказал Калашников.

Напомним, ранее мы писали о том, что первый "премьер ДНР" Бородай собрался баллотироваться в Госдуму России.

Также мы сообщали, что в Госдуме заявили, что Россия будет защищать неподконтрольный Донбасс от ВСУ.