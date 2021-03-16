Верховная Рада проголосовала за отправку в Конституционный суд законопроекта, предусматривающего изменения в Конституцию о праве президента с согласия Рады назначать глав НАБУ и ГБР.

Документ поддержали 267 голосами. В частности, "Слуга народа" дали 225 голосов, "За будущее" - 12, "Голос" - 8, "Доверие" - 18, внефракционные - 4.

Напомним, в сентябре Конституционный суд принял решение по представлению 51 депутата о незаконности назначения в апреле 2015 года бывшим президентом Петром Порошенко главы НАБУ Артема Сытника.

После чего Кабинетом министров был подготовлен законопроект №5070, одна из правок которого может создать возможность для увольнения действующего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Законопроект №5070 предусматривает перевод НАБУ в статус "органа центральной исполнительной власти" и передает права по назначению его руководителей от президента к правительству.

А в начале марта появилась информация, что "Слуги народа" хотят собраться на внеочередное заседание, чтоб запустить процесс отставки главы НАБУ.