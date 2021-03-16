Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что нового мирного плана по Донбассу, о котором ранее говорил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, не существует.

Об этом он рассказала в интервью "Интерфаксу", обнародованном во вторник, 16 марта.

"На столе переговоров его (мирного плана - Ред.) нет. Это очередной миф. Во всяком случае, о чем идет речь, никто из участников минского и нормандского форматов не знает", - заявил Козак.

Напомним, 9 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что план по мирному урегулировании конфликта на Донбассе, якобы разработанный Украиной, Францией и Германией, уже доработан и ждет одобрения России.

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной. Подчеркиваю, мирный план - на столе... и мы очень ждем такую же позицию со стороны РФ", - заявлял Ермак.

В России отреагировали на слова главы офиса украинского президента и заявили, что ничего не знают о плане. Также официально Берлин и Париж пока не подтвердили наличие такого плана.

В свою очередь советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что план мирного урегулирования конфликта на Донбассе будет презентован в конце марта.

"Страна" ранее детально разобралась в том, существует ли такой документ и действительно ли его рассматривают.