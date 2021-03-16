Кабинет министров в понедельник, 15 марта, внес в Раду доработанную версию законопроекта №5070, который предполагает увольнение действующего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Документ обнародован на сайте парламента.

В новой версии законопроекта усиливается роль международных экспертов при отборе главы НАБУ. Раньше в конкурсную комиссию по отбору главы НАБУ предлагалось включить 9 человек: 3 от СНБО, 3 от Кабмина и 3 назначенных Кабмином из числа международников. Теперь предусматривается включение в нее 6 человек: 3 от СНБО и 3 назначенных Кабмином из числа международников. Решение будет приниматься 4 голосами.

При этом законопроект дополнили положением, что Кабмин может уволить главу НАБУ, если за это проголосует 2/3 от состава правительства. Кроме того, в документе более четко прописали, что Сытник должен досрочно покинуть свой пост после вступления в силу этого закона.

Напомним, ранее "Страна" приводила мнения нардепов о законопроекте, по которому уволят главу НАБУ.

Также мы писали о том, какой план властей по увольнению главы НАБУ и что скажет Запад.