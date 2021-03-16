Швеция приостановила использования вакцины от коронавируса AstraZeneca до завершения расследования Европейского агентства по лекарственным средствам возможного возникновения побочных эффектов в виде тромбов после прививки этим препаратом.

Об этом сообщает телеканал SVT.

Такое решение в качестве меры предосторожности приняло Агентство общественного здравоохранения Швеции. Вакцинацию препаратом AstraZeneca отложили до завершения расследования возникновения побочных эффектов в виде тромбов Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Напомним, что вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca приостановили Португалия, Германия, Испания, Франция, Италия, Кипр, Словения, Австрия, Болгария, Дания, Норвегия, Италия, Исландия, Ирландия, Румыния, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург.

Также мы писали, что Европейское агентство лекарственных средств отметило, что преимущества вакцины по-прежнему превышают риски, и препарат можно продолжать использовать, пока идет расследование.

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