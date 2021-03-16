Единственная в отряде космонавтов Роскосмоса женщина 36-летняя Анна Кикина стала прообразом для куклы от бренда Barbie. Игрушка будет доступна в двух вариантах - в полетном костюме и в скафандре для выхода в открытый космос. В продажу она не поступит в продажу - ее можно будет выиграть в конкурсе в честь 60-летия первого полета человека в космос. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Mattel в России.

Фото: ТАСС

"Barbie представляет куклу, которая на этот раз воплотила в себе образ Анны Кикиной - единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса", - сказали в компании.

По мнению самой Анны Кикиной, такая кукла "дает понимание, что шанс стать космонавтом есть у каждого, кто его не упустит и подготовится к реализации своих идей".

"Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Барби, захотела стать космонавтом. Самое главное, чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе", - сказала женщина-космонавт.

Известно, что Анна Кикина с 2016 года является единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса. Точной информации о том, когда она может отправиться в космос, пока нет.

Первой женщиной-космонавтом, которая тоже стала прообразом для куклы, была Валентина Терешкова, совершившая полет на орбиту в 1963 году.

Ранее "Страна" писала о том, что кукла Барби станет гендерно-нейтральной.

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