Представитель Путина в "Нормандской четверке", переговорщик от Кремля по Донбассу Дмитрий Козак дал интервью, в котором прокомментировал последние заявления Украины.

Они, напомним, касаются нового мирного плана, который, по данным Офиса президента, выдвинули Франция с Германией.

Из Киева прозвучали ультимативные заявления, что если Россия этот план не примет, то дальше может быть что угодно, включая военные действия.

В Москве тогда сказали, что ничего не знают о новом плане. А сегодня Козак в интервью "Интерфаксу" заявил, что это не план, а проект рекомендаций Трехсторонней контактной группе, который только начали обсуждать.

Его заявления - это первая развернутая реакция Москвы на то, что сейчас происходит по Донбассу - как на дипломатическом фронте, так и просто на фронте. Разбираем главные тезисы интервью Козака.

"Нового плана нет"

Начал представитель Путина с того, что опроверг наличие нового плана.

"Относительно "нового мирного плана". На столе переговоров его нет. Это очередной миф. Во всяком случае о чем идет речь, никто из участников Минского и Нормандского форматов не знает", - заявил Козак.

При этом он уточнил, что Германия и Франция действительно предложили выработать общие подходы к формированию дорожной карты по Донбассу. Их предложения в феврале поступили в ТКГ и получили российские правки. Украина же, по словам Козака, своих правок до сих пор не прислала.

Причем, судя по цитате Козака, от франко-немецких предложений Москва не в восторге.

"08 февраля с.г. представители Германии и Франции предприняли очередную попытку согласовать "компромиссный проект" рекомендаций Нормандского формата для Контактной группы в целях подготовки там "дорожной карты" по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.

Представленный проект является чрезмерно "компромиссным" в том смысле, что его обтекаемые положения вызовут новые неразрешимые противоречия в Контактной группе. В связи с этим 16 февраля с.г. всем участникам переговоров нами были направлены уточняющие поправки. Одновременно Украине было предложено представить свои предложения к франко-германскому проекту и изложить свою позицию относительно российских поправок. С тех пор украинские коллеги хранят многозначительное молчание", - заявил представитель Кремля.

То есть речь, по данным Козака, не о новом мирном плане, а о рекомендациях "Нормандии" к дорожной карте, которую еще должна выработать Минская группа.

Пока стороны не согласовали даже эти рекомендации. Поэтому собственно до плана - дорожной карты - еще очень далеко. И в этом смысле заявления Украины о том, что "план на столе" (цитата главы ОП Андрея Ермака), вряд ли корректны.

По крайней мере, пока Киев не изложит своей версии, что же в этом плане таки написано.

Но уже сейчас, судя по риторике Козака, рекомендации французов и немцев имеют крайне малые шансы на утверждение, поскольку пока Россия их критикует, называя "обтекаемыми" и предрекая "неразрешимые противоречия" в ТКГ.

Кратко резюмируя: Россия говорит, что никакого нового плана нет. Есть только некие предложения Берлина и Парижа по созданию такого плана. Да и то Москву они пока не устраивают. Более того, своих правок не предлагает и Украина. То есть шансы этого проекта переродиться в план пока весьма небольшие.

Обострение на Донбассе

Вину за рост обстрелов Козак возложил на Украину. По его мнению, это происходит из-за попытки уйти от политического урегулирования по Донбассу.

"Таким весьма оригинальным способом, ценой жертв граждан Украины и разрушений на Донбассе, как бы это помягче сказать, "наши партнеры" пытаются переключить внимание "на негодный объект" с тем, чтобы в очередной раз под предлогом отсутствия безопасности ускользнуть даже не от выполнения, а от определения (формулирования и согласования) будущих политических условий урегулирования конфликта", - заявил представитель Кремля.

Напомним, "Страна" уже разбирала, почему на Донбассе накаляется обстановка и чем это все закончится.

Как идут переговоры в Нормандии

Дмитрий Козак заявил, что последние заседания советников "Нормандской четверки" стали более конструктивными после того, как представитель России пригрозил выйти из этого формата.

"Партнеры по Нормандскому формату, во всяком случае Германия и Франция, нас услышали. Характер переговоров изменился существенно. Переговоры ради переговоров больше не проводятся. Каждый раз обсуждаются конкретные проекты решений. На столе всегда есть письменная позиция каждого участника. Разыгрывать комедию стало сложнее. Возможно поэтому представители Украины заметно снизили свою активность в Нормандском формате", - рассказал замглавы администрации президента РФ.

Он также заявил, что Украина, Франция и Германия выступают за конфиденциальность переговоров, Россия - за публикацию стенограмм и итоговых протоколов.

Главным условием мира на Донбассе Козак назвал договоренности о будущем мирном сосуществовании, от которых Украина, по его мнению, уклоняется.

"В логике урегулирования любого конфликта, даже на бытовом уровне, первым шагом к его прекращению является достижение договоренности сторон об условиях бесконфликтного сосуществования в будущем. Как только такое согласие достигнуто, стороны достаточно легко договариваются о прекращении любых недружественных действий в отношении друг друга. Именно этот первый шаг блокируется Украиной уже седьмой год", - заявил представитель России.

Украина действительно не ведет переговоров о будущей жизни с неподконтрольными территориям - ни в каких форматах. Официально рамка такой жизни вписывается в законопроекты власти о "коллаборантах" и "переходном периоде", по которым жители региона поражаются в правах и преследуются даже за гражданские профессии вроде учителей или врачей.

При этом заявления о необходимости прямых переговорах и о выполнении политической части Мирских соглашений в Украине приравниваются к "зраде" и "работе на Москву".