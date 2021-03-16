В Гродненской области Беларуси появится российско-белорусский учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО. Еще два совместных центра будут дислоцированы в Нижегородской и Калининградской областях РФ.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси сообщает ТАСС.

"На территории Республики Беларусь предполагается создание учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО. На базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в одном из учебно-боевых центров будет осуществляться совместная подготовка сухопутных войск.

"В нем будет вестись подготовка мотострелковых и танковых подразделений государств по методикам, учитывающим боевой опыт российских Вооруженных сил", - заявили в пресс-службе.

В Минобороны республики также заявили, что в Калининградской области появится учебно-боевой центр на базе Балтийского флота Западного военного округа.

"Это направление даст возможность готовить белорусские подразделения на базе воинских частей морской пехоты Российской Федерации, оснащенных БТР82А", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в конце прошлого года в Беларуси предупредили об усилении группировки НАТО на границах страны.

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