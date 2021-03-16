Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в теории в парламенте может быть создана большая коалиция.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Мы можем взять "Голос", "Доверие", "За будущее", "Батькивщину" и сделать коалицию на 320 голосов. Такой проект существует. В теории. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. А когда мы начнем по этому поводу общаться и рисовать какой-то коалиционный договор, проект, то у нас будет непонимание с точки зрения идеологии. Простой пример: рынок земли для нас - программное обещание, которые мы выполнили, для Юлии Тимошенко - священная война. Как мы можем этот простой вопрос решить в коалиции? Я не понимаю", - заявил Арахамия.

Напомним, недавно глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что предложила коалицию "Слуге народа".

Также мы писали о том, что после этого предложения зампредседателя президентской фракции Александр Корниенко заявил, что необходимо вести предметные переговоры.