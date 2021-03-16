"Нам нужно определиться, мы разумные или красивые". Радуцкий рассказал почему не останавливают вакцинацию
Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий прокомментировал приостановку вакцинации от коронавируса британским препаратом АstraZeneca многими странами Европы при одновременном отказе от приостановки прививок индийским аналогом препарата в Украине.
"Вакцинация приостановлена, это очень важно, ее не отменяют. Приостановили вакцинацию одной серии вакцины АstraZeneca, так как были заявления, что она вызывает тромбоз глубоких сосудов", - заявил он.
По его словам, в тех странах, где провели расследование относительно безопасности препарата уже возобновили вакцинацию этим препаратом.
"Сегодня в Тайланде даже король вакцинировался, уже после остановки вакцинации. Премьер-министр Канады также заявил, что Канада продолжит вакцинацию препаратом АstraZeneca", - добавил Радуцкий.
Также он прокомментировал, почему от "АстраЗенеки" отказались крупнейшие страны ЕС, но не Киев.
"Нам нужно определиться, мы разумные или красивые, то у нас вакцина CoviShield, а когда АstraZeneca приостановили на время расследования, то у нас уже не CoviShield, а АstraZeneca. Это манипуляции, которые потом очень дорого обходятся Украине",- заявил Радуцкий.
Напомним, во многих странах обеспокоены побочными эффектами, которые вызывает данный препарат. В частности, эксперты ВОЗ соберутся сегодня для обсуждения ситуации с вакциной AstraZeneca.
А 18 марта Европейское агентство по лекарственным средствам проведет специальное заседание, на котором рассмотрит проблемы, связанные с применением AstraZeneca.