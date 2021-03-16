Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий прокомментировал приостановку вакцинации от коронавируса британским препаратом АstraZeneca многими странами Европы при одновременном отказе от приостановки прививок индийским аналогом препарата в Украине.

"Вакцинация приостановлена, это очень важно, ее не отменяют. Приостановили вакцинацию одной серии вакцины АstraZeneca, так как были заявления, что она вызывает тромбоз глубоких сосудов", - заявил он.

По его словам, в тех странах, где провели расследование относительно безопасности препарата уже возобновили вакцинацию этим препаратом.

"Сегодня в Тайланде даже король вакцинировался, уже после остановки вакцинации. Премьер-министр Канады также заявил, что Канада продолжит вакцинацию препаратом АstraZeneca", - добавил Радуцкий.

Также он прокомментировал, почему от "АстраЗенеки" отказались крупнейшие страны ЕС, но не Киев.

"Нам нужно определиться, мы разумные или красивые, то у нас вакцина CoviShield, а когда АstraZeneca приостановили на время расследования, то у нас уже не CoviShield, а АstraZeneca. Это манипуляции, которые потом очень дорого обходятся Украине",- заявил Радуцкий.

Напомним, во многих странах обеспокоены побочными эффектами, которые вызывает данный препарат. В частности, эксперты ВОЗ соберутся сегодня для обсуждения ситуации с вакциной AstraZeneca.

А 18 марта Европейское агентство по лекарственным средствам проведет специальное заседание, на котором рассмотрит проблемы, связанные с применением AstraZeneca.