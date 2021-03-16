Украинские военно-морские силы провели в Черном море тренировку с кораблями Постоянной морской противоминной группы НАТО №2.

Об этом в Facebook сообщает Служба связей с общественностью Командования ВМС ВСУ.

"В акватории Черного моря катерная тактическая группа Военно-Морских Сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО №2 (SNMCMG2) провели совместные тренировки на море типа PASSEX", - сказано в сообщении.

Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений экипажей кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании. Все элементы обучения были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

"Были отработаны тренировки с противоминным действием в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника, проведение корабельно-боевого обучения по проводке за тралами. Кроме этого, отработаны элементы из тактического маневрирования, тренировки с сигналопроизводством с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства", - сообщили в ВМС ВСУ.

Напомним, Киев хочет назначить украинских военных на должности в штабе НАТО.

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