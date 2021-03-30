Сегодня, 30 марта, на народном календаре праздник - Теплый Алексей. Считалось, что после этого дня в нашем климате наступает уже настоящая весна.

Православные верующие чтут память Святого Алексея. Согласно преданию, всю свою жизнь он посвятил службе Богу: много молился и вдохновлял своим примером.

"Страна" публикуем традиции праздника, народные приметы и поздравления с Алексеем.

Что известном о Святом Алексее

Алексей жил жил в Риме в IV-V веках. Он родился в обеспеченной семье. В юношестве женился. Но вскоре раздал все деньги нищим и ушел в храм Пресвятой Богородицы.

На протяжении 17 лет там он жил, ежедневно молился. Ему было достаточно куска хлеба и воды. Вся его остальная жизнь состояла из веры и прославления Господа.

Местные жители считали его праведником и почитали. После смерти его признали Святым.

Теплый Алексей - обычаи и народные приметы

Чтут память Алексея ежегодно в один день - 30 марта. Считается, что после этого наступает оттепель, а зимы ждать уже не стоит.

Обычно вечером сегодняшнего дня вся семья собирается за столом, чтобы пообедать и проводить зиму. Трапеза должна быть скромной, учитывая продолжающийся Великий пост.

Еще было принято собирать почки березы - люди верили, что они обладают чудесными свойствами: оберегают от ненастий, болезней и злой силы.

Наши предки верили, что какая погода будет на Алексея, такую следует ждать и на Воскресение Христово (в 2021 Пасха году отмечается 2 мая).

Считалось также, что если сегодня большие ручьи талой воды текут по улице, лето будет дождливым. Солнечная погода была предвестником хорошего урожая.

После Теплого Алексея люди выносили на улицу корнеплоды на проращивание. И уже начинали работы в полях, огороде и саду.

Не давать взаймы - еще одно поверье сегодняшнего дня. Наши бабушки и дедушки верили, что таким образом можно "вынести" из дома счастье.

Открытки с Теплым Алексеем

На Теплого Алексея принято отправлять знакомым и публиковать в соцсетях открытки. Их подборку мы публикуем для читателей "Страны".