После заявления главы "Батькивщины" Юлии Тимошенко о предложении "слугам народа" создать коалицию зампредседателя президентской фракции Александр Корниенко заявил, что необходимо вести предметные переговоры.

Об этом Александр Корненко сообщил в комментарии "Стране".

"Если Юлия Владимировна готова — это само по себе не является основанием делать коалицию, но точно мы не можем это отбрасывать и не учитывать. Если Юлия Владимировна готова проводить предметные переговоры, в первую очередь, по программе действий, о чем мы всегда говорим, и где у нас с ней больше всего расхождений. Так как профессионалы, должности, это все понятно. Этого всего достаточно в нашей команде, в команде Тимошенко, и в команде кого угодно. А вот принципы, тут нужно говорить", - сказал Корниенко.

По его словам, пока публичная риторика Тимошенко не является радикальной, "есть и более радикальные оппозиционеры", но она точно во многих моментах оппозиционная.

"Например, тарифы, "Нефтегаз", а также принципиальный подход к работе с нашими международными финансовыми партнерами и так далее. Где-то у нас нас есть общие точки, "Батькивщина" время от времени поддерживает в парламенте, а где-то — оппозиция. Можно ли с этого сделать коалицию? Наверное, теоретически с чего угодно можно сделать коалицию, но это определённый путь, который нужно проходить. Да, он обычно начинается с таких вот заявлений, но я не думаю, что мы прямо сегодня начнём обсуждать программу", — сообщил Корниенко.

"Впрочем, в темниках, которые готовят на Банковой для "слуг народа" (что им говорить на эфирах), по поводу коалиции с Тимошенко высказываются более однозначно: "Усі розмови про можливість перегляду ситуації у парламенті або розширення складу коаліції базуються лише на чутках, окремих заявах політиків та постійному обговоренні якихось вкидів у телеграмі. Жодної реальної змістовної підстави вести такі дискусії – немає", - комментирует заявление телеграм-канал "Политика страны"

Напомним, ранее нардеп Волынец заявил, что переговоры Тимошенко и Зеленского о коалиции не выносят на публику.

Также мы писали о том, что в "Голосе" недовольны заявлением лидера партии Рудык о переговорах по коалиции со "слугами народа".