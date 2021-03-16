Появились подробности инцидента в Москве, где у входа в редакцию "Новой газеты" обнаружили химическое вещество. Оказалось, что газ распылил курьер из вмонтированного в велосипед контейнера, после чего скрылся с места.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал Mash.

По данным "Новой газеты", вещество с неприятным запахом возле их редакции распылил человек в одежде курьера. Это запечатлено и на видео с камер наблюдения. На нем видно, как неизвестный в одежде курьера приехал под редакцию и начал распылять газ из контейнера, который был вмонтирован в велосипед.

В то же время в "Яндекс.Еде" заявили, что в это время по адресу, где находится редакция, не было ни одного курьера их сервиса.

Напомним, вчера стало известно, что вход в здание, в котором находится редакция "Новой газеты", расположенная по адресу Потаповский переулок, 3 в Москве, подвергся химической атаке. В помещениях сохранялся стойкий резкий химический запах, который чувствовали все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании.

Также ранее мы рассказывали, как в Николаеве покупатель распылил газ в лицо охраннику.