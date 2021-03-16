Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой житель села Счастливое Херсонской области в последнее время часто пил и дрался с соседями.

Об этом со ссылкой на слова односельчан мужчины пишет "КП в Украине".

По словам местных жителей, мужчину зовут Николай, чаще его называют "дядя Коля". Он приехал в село 35 лет назад. Сейчас ему 62 года, в последнее время он жил один.

"Если идешь по селу и слышишь ор какой-то или разборки, то можно уверенно говорить – дядя Коля уже выпил и с кем-то что-то не поделил. Он не раз выламывал соседям двери, дрался… У него как раздвоение личности: трезвый – нормальный мужик, никуда не лезет, работает, ведет себя нормально… А как выпьет – беда, драки, ссоры, крики", - сообщила односельчанка подозреваемого.

Она же рассказала, что когда полиция начала собирать ДНК-анализы у всех мужчин села, Николай стал сильно нервничать.

"Пока стоял в очереди, выкурил, наверное, две пачки сигарет. Вел себя раздраженно, хотя уже и не был пьян. На это все обратили внимание. Он своей очереди на ДНК так и не дождался, но анализы у него забрали на следующий день", - заявила женщина.

По ее словам, когда полицейские пришли к сараю подозреваемого, он отказался его открывать и уговорил полицейских не срывать замок. При задержании подозреваемого местные жители хотели устроить над ним самосуд.

Напомним, 7-летняя Мария Борисова пропала в селе Счастливое под Херсоном 7 марта. Ее искали четыре дня. В итоге тело девочки нашли в мешке в недостроенном сарае. При этом территорию там уже проверяли, поэтому правоохранители заподозрили, что труп подбросил кто-то из местных жителей.

После проведения экспертиз полиция 14 марта задержала 62-летнего односельчанина семьи Борисовых. Он знал отца Марии. Мужчину обнаружили в его доме с перерезанными венами. Оказалось, что ранее он был судим. Ему оказали медпомощь и задержали. Он не дает показаний и не признает вину.