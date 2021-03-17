Сегодня начинается пятый лунный день в знаке Телец. Этот период благоприятен для людей решительных и смелых. Он призывает отстаивать свои принципы и своё мнение, показывать чувства, оборонять и защищать свою семью и права.

Подготовили точный астрологический гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 марта. Дополнительно - лунный календарь на март.

Овны (21.03 - 20.04)

Сегодня Овны вполне могут заняться оформлением документов и важных бумаг, деловыми встречами и обращением в правительственные учреждения. День подходит для поездок и прогулок. Вы сможете достичь прекрасных результатов благодаря врожденной напористости и умению отстаивать свою позицию в споре.

Тельцы (21.04 - 20.05)

Не отказывайтесь от решений, принятых несколько дней назад. Сейчас ваша смелость и уверенность напрямую зависит от благополучия любимого человека. Звезды рекомендуют на время забыть о профессиональной деятельности и посвятить себя семье. Сегодняшние решения и действия говорят, в первую очередь, о победе над собой.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам рекомендуется сдерживать эмоции, чтобы не срываться на близких и коллегах. Ваша общительность задает положительные тенденции дню - сулит продвижение по службе, новые возможности, материальное благополучие. День хороший для прогулок и новых знакомств. Будьте приветливы к людям, проявляйте радушие.

Рак (22.06 - 22.07)

День предстоит беспокойный, наполненный тревожными мыслями. Нежелательно одалживать деньги и чужие вещи. Терпение и расчет на собственные силы - ваш девиз на сегодня. Старайтесь не допускать бытовых конфликтов или ссор на работе, чтобы не навредить своей ауре.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня ваша деловая активность может быть снижена, зато день будет благоприятный для свиданий и встреч. Однако романтический настрой - не повод откладывать запланированные дела на потом. Планомерное движение вперед и старательность принесут успех.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня день пройдет без потрясений и будет удачным для реализаций ваших идей. Вас ждут новые поручения и задания по работе. Возможно, к вечеру вам потребуется быть более собранными. Звезды не исключают некоторых изменений в личной жизни.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам предстоит разобраться в себе и тех чувствах, которые вы испытываете к окружающим. А если вы поможете в решении чужих вопросов, у вас появится больше шансов преуспеть в решении собственных. Уделяйте больше времени семье и друзьям.

Скорпион (24.10 - 22.11)

К Скорпионам могут спонтанно нагрянуть гости. И даже если вы не планировали встреч, не огорчайтесь, потому что вечер окажется приятным. Лучшим отдыхом для вас станет перемена деятельности. Возможно, предстоят незапланированные затраты, с которыми вы будете не согласны.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам избегать высокомерного поведения. Первая половина дня будет благоприятной для сбора информации и наведения мостов. Держите себя в руках, что бы ни происходило. Не давайте конкурентам повода подпитаться вашей энергией.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги могут смело обращаться по любым вопросам к начальству. Вы успешно справитесь с возложенными на вас обязанностями и сможете улучшить материальное положение, если проявите последовательность и умение контролировать ситуацию. Ни в коем случае не сдавайтесь - даже в споре лучше прибегнуть к компромиссу, чем отступить назад.

Водолей (21.01 - 20.02)

Звезды советуют Водолеям быть сегодня сдержанными и отказаться от соблазнов. Также старайтесь воздержаться от любых начинаний и активных действий, критически анализируйте ситуацию, не растрачивайте энергию, которая вам скоро пригодится и избавляйтесь от ненужных контактов.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В жизни Рыб произойдут изменения, которые буквально повлияют на глобальную переоценку ценностей и немного ухудшат нынешнее финансовое положение. К сожалению, этот день может напомнить о разлуке с любимым. Лучше посвятить период размышлениям и освободиться от лишних обязанностей.