В результате взрыва в городе Боярка Киевской области, который прогремел в ночь на вторник, 16 марта, погиб человек. По словам местных жителей, части тела разлетелись на 300 метров, хотя в полиции факт гибели человека не подтверждают.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на свои источники.

"Погиб мужчина – его тело разлетелось на 200-300 метров. Прямо на огороды и улицу. На месте сейчас около 50 человек работают", - рассказал местный житель.

Также известно, что взрыв был достаточно громкий – его было слышно даже в другом районе города.

"Сейчас неизвестно, что именно сдетонировало – образовалась глубокая воронка, а у людей повыбивало окна и забор снесло", - подчеркнул он.

Примечательно, что согласно сообщению полиции в Киевской области, в результате взрыва никто не погиб.

"Сегодня около 4 часов утра на одной из улиц города Боярка произошел взрыв. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. В результате взрыва поврежден трансформатор, линии электропередач, 4 авто, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка", - говорится в сообщении.

Напомним, о взрыве в Боярке стало известно ночью, около 4 утра. Тогда было известно, что происшествие случилось на улице Королюка.

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