Вчера, 15 марта, руководитель молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь", генпродюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский снял свою кандидатуру на довыборах в Раду по округу №50 в Донецкой области.

Об этом сам Марчевский сообщил в Facebook.

"Хочу сообщить, что я написал заявление о снятии своей кандидатуры на выборах в парламент по 50 округу. Многие из вас знают, что мне пришлось прервать работу на округе и экстренно вернуться в Киев. У моих родителей подтвердился Covid-19 и, к сожалению, в связи с рядом хронических заболеваний, протекает он в очень тяжелой форме. Как сын, я сегодня должен быть рядом с мамой и папой, их здоровье сейчас важнее политической борьбы", - написал он.

По его словам, продолжать политическую борьбу на расстоянии было бы нечестно по отношению к людям. Марчевский поблагодарил всех, кто поддерживал его, а также руководство ОПЗЖ, которое выдвинуло его кандидатом от партии.

Напомним, ЦИК завершила регистрацию кандидатов на довыборах в Раду 2 марта.

"Страна" писала о том, чем будут показательны довыборы в Раду и кто на них победит.