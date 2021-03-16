Кабмин внес в Раду законопроект, который освобождает производителя вакцин от любой ответственности за последствия их применения.

Документ под номером 5247 обнародован на сайте парламента.

Кабмин предлагает внести изменения в статью 9-2 Закона Украины "О лекарственных средствах". В пояснительной записке к законопроекту сказано, что такое решение обусловлено участием Украины в программе COVAX, благодаря которой страна получит вакцину от коронавируса.

Авторы документа указывают, что вакцины от Covid-19 разрабатывались в условиях пандемии, которые считаются экстренными, потому участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин.

В закон о лекарственных средствах Кабмин предлагает внести пункт следующего содержания: "После государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (Covid-19) под обязательство для экстренного медицинского применения, центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственную политику в сфере здравоохранения, по решению Кабинета министров Украины имеет право принимать обязательства от имени Украины, связанные с применением вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (Covid-19), государственная регистрация которых осуществлена ​​в соответствии с требованиями настоящей статьи, в том числе об отказе от суверенного иммунитета в возможных спорах относительно таких обязательств, а также освобождение от гражданской ответственности производителя и/ или владельца регистрационного удостоверения, включая их работников, медицинских работников, привлеченных к осуществлению мероприятий, связанных с вакцинацией, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин".

Напомним, Украина продолжит вакцинацию аналогом "АстраЗенеки", несмотря на остановку прививок в Европе.

Также мы писали о том, что Украина занимает последнее место в Европе по темпам вакцинации от коронавируса.