В России у двух пациентов с Covid-19 впервые выявили южноафриканский штамм коронавируса. Еще у 28 граждан обнаружили британскую мутацию вируса, которую впервые зафиксировали в стране в начале января.

Об этом сообщает Роспотребнадзор.

"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два - относящихся к южно-африканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что два штамма коронавируса - из Великобритании и ЮАР - впервые были выявлены в декабре 2020 года в соответствующих странах. Предположительно, их особенность - более высокая скорость распространения. Позднее вариант коронавируса со схожими характеристиками был обнаружен в Бразилии.

Напомним, в Латвии выявили "угандийский" штамм коронавируса, который активнее южноафриканского.

Также мы писали о том, что ученые выяснили, что британский штамм коронавируса на 64% смертоноснее других.