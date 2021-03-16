По состоянию на утро вторника, 16 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 9 642 человека.

Напомним, что вчера, 15 марта, в стране было выявлено 6 792 новых случая заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 2 850 человек.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 477 190 человек. Выздоровели за последние сутки 6 202 человека (с начала эпидемии - 1 232 209 человек - Ред.).

Умерло за сутки 264 пациента (с начала эпидемии - 28 697 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 2 005 человек. Среди новых зараженных 474 ребенка и 313 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено во Львовской области (1 065 человек), Винницкой области (924), Одесской области (728) и Харьковской области (596).

В Киеве выявлено 999 новых случаев.

Ранее "Страна" сообщала, что главный санврач Ляшко заболел ковидом через две недели после укола "Ковишилдом".

Также мы передавали, что глава "Укрзализныци" подхватил коронавирус и будет работать онлайн.