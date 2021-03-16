Один из влиятельных сенаторов - республиканцев Митт Ромни (избран от штата Юта - Ред.) призвал администрацию Джо Байдена объявить бойкот 24-й зимней Олимпиаде - 2022 в Пекине (стоит отметить, что переизбранный на новый срок главой МОК Томас Бах против бойкота - Ред.).

О заявлении Ромни передает авторитетная американская газета The New York Times.

Сенатор отметил, что экономический и дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине крайне необходим, а зрители и туристы должны оставаться дома, чтобы Коммунистическая партия Китая не получила доход от билетов и отелей и политический капитал.

"Президент (демократ Джо Байден - Ред.) должен пригласить китайских диссидентов, религиозных лидеров и представителей этнических меньшинств представлять нас", - отметил Митт Ромни.

Ранее "Страна" сообщала, что летняя Олимпиада в Токио должна стать символом надежды для мира. Об этом заявили в ВОЗ.