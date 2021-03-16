В Министерстве юстиции отчитались о том, сколько же ведомству удалось заработать на платных камерах в СИЗО с улучшенными бытовыми условиями.

Как оказалось в кассу министерства поступило уже почти 3 миллиона гривен. Об этом пресс-служба Минюста сообщает в Facebook.

"2 795 326 грн заработали следственные изоляторы Украины благодаря реализации проекта платных камер. Все средства, заработанные в ходе эксперимента, направляются на восстановление бесплатных камер следственных изоляторов. Так, по состоянию на 9 марта этого года, обновлено 39 бесплатных камер на 280 мест.

Больше всего таких помещений отремонтировано в:

ГУ "Киевский следственный изолятор" - 11 камер на 138 мест;

ГУ "Запорожский следственный изолятор" - 6 камер на 27 мест;

ГУ "Николаевский следственный изолятор" - 5 камер на 8 мест;

ГУ "Харьковский следственный изолятор" - 4 камеры на 37 мест", - уточнили в пресс-службе.

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