Вчера, 15 марта, в США опять произошла невероятная катастрофа с участием самолета и легкового автомобиля. Здесь, в штате Флорида, неподалеку от города Пемброк-Пайнс, прямо на шоссе рухнул одномоторный самолет Beechcraft Bonanza.

Он врезался в легковой автомобиль, который ехал по трассе и после столкновения вспыхнуло топливо. Огонь раскинулся по трассе на несколько десятков метров. Об этом передает NBC News.

Два человека, которые были в кабине самолета, погибли на месте трагедии. В автомобиле же находились взрослая женщина и ребенок. Они госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Расследование катастрофы проводит Федеральное управление гражданской авиации США совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте. Предварительно установлено, что самолет рухнул спустя всего несколько минут после вылета из местного аэропорта.





Видео с камер наблюдения

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