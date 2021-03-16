В ночь на 16 марта, под Киевом произошло серьезное ЧП. В городе Боярка (Фастовский район Киевской области - Ред.) прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает ресурс Dtp.kiev.ua в своем Telegram-канале.

Сильный взрыв раздался на улице Королюка. На месте ЧП образовалась большая воронка, повреждены несколько авто, которые попали в зону взрыва. По предварительным данным жертв и раненых пока нет. На место инцидента выехали патрули патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Что именно рвануло в Боярке пока неизвестно, однако уже ясно, что это была не граната.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве взорвали автомобиль чиновника Минагрополитики.

Также мы рассказывали, что в Киеве взорвались два автомобиля, принадлежащие одной семье.