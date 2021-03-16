Министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие, при котором власти введут всеобщий жесткий карантин. По его словам, это произойдет, если от 50% до 70% всех областей окажутся в красной зоне эпидемиологической опасности.

Такое заявление министр сделал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в ночь на 16 марта.

"Я думаю, что мы будем двигаться по стратегии адаптивного карантина. Разумеется, если более 50-70% областей окажутся в красной зоне, тогда будем говорить о жестком карантине на территории всей страны", - сказал глава МОЗ.

Как сообщала "Страна", 15 марта Минздрав расширил оранжевую зону карантина, добавив туда Черниговскую область.

Также мы рассказывали, что в семи областях Украины и Киеве превышен допустимый уровень госпитализаций больных ковидом.