Степанов назвал условие для возврата жесткого локдауна по всей Украине после адаптивного карантина
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие, при котором власти введут всеобщий жесткий карантин. По его словам, это произойдет, если от 50% до 70% всех областей окажутся в красной зоне эпидемиологической опасности.
Такое заявление министр сделал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в ночь на 16 марта.
"Я думаю, что мы будем двигаться по стратегии адаптивного карантина. Разумеется, если более 50-70% областей окажутся в красной зоне, тогда будем говорить о жестком карантине на территории всей страны", - сказал глава МОЗ.
Как сообщала "Страна", 15 марта Минздрав расширил оранжевую зону карантина, добавив туда Черниговскую область.
Также мы рассказывали, что в семи областях Украины и Киеве превышен допустимый уровень госпитализаций больных ковидом.