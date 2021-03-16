В Сосновском районном суде Черкасс объявили приговор 44-летнему мужчине, которого обвиняют в похищении чужого имущества (кража), совершенном повторно (часть 2 статья 185 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает издание "Дзвін".

Ранее судимому мужчине суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, добавив их в общий срок наказания.

По материалам дела, обвиняемый 22 октября 2019, находясь в магазине зоотоваров, взял с полки мешок сухого корма для собак весом 15 кг и не рассчитавшись, вышел из магазина. Своими действиями мужчина нанес материальный ущерб на сумму 1375 гривен.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью.

При назначении вида и меры наказания суд учел личность обвиняемого, ранее судимый за аналогичные преступления, а также искреннее раскаяние обвиняемого и признание вины в полном объеме.

Таким образом, суд признал виновным мужчину в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 185 УК Украины и назначил наказание в виде 1 (одного) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы. Также суд частично присоединил обвиняемому назначено наказание по предыдущему приговору в виде 7 (семи) месяцев лишения свободы и окончательно назначил наказание - 2 (два) года 1 (один) месяц лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Черкасской области полицейские стулом и шлангом от огнетушителя выбивали из задержанного признание в краже.

Также мы писали о том, как мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы за убийство, кражу и угрозы сотруднику полиции.