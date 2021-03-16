Многие люди страдают от повышенного артериального давления (АД). Причем некоторые считают высокое давление своим нормальным состоянием, так как не имеют никаких жалоб. Однако это состояние в любом случае опасное.

В Центре общественного здоровья МОЗ объяснили, какое давление считается нормальным и как избежать его повышения.

По данным медиков, из-за хорошего самочувствия при завышенных показателях давления до 40% больных артериальной гипертензией не подозревают у себя недуга. Но это не значит, что не нужно лечиться, так как хронически повышенное давление существенно повышает риск сердечного приступа, инсульта и почечной недостаточности. А даже умеренное повышение АД связано с уменьшением ожидаемой продолжительности жизни.

Не менее неприятно и низкое давление, которое нередко сопровождается плохим самочувствием: общей слабостью, головокружением, потемнением перед глазами.

Чтобы выявить проблемы с давлением, необходимо регулярно измерять давление и наблюдать за собственным состоянием. Первым шагом к контролю над артериальным давлением является понимание того, что считается нормой.

Артериальное давление отображается двумя цифрами, например, 117 на 76 миллиметров ртутного столбика:

большее число - это систолическое давление в артериях, когда сердце бьется (сердечная мышца сокращается);

меньшее число - диастолическое давление в артериях, когда сердце отдыхает между ударами.

Давление в норме, когда систолическое менее 120 мм рт.ст., а диастолическое - менее 80 мм рт. Повышенным давление считается, когда систолическое составляет от 120 до 129 мм рт.ст. и диастолическое менее 80 мм рт.

Высокое кровяное давление (гипертония) определяют по следующим показателям:

стадия 1 - систолическое 130-139 мм рт.ст. или диастолическое 80-89 мм;

стадия 2 - систолическое 140 и выше мм рт. ст. или диастолическое 90 или выше мм.

Низким давлением считают значение меньше 90/60 мм рт.ст.

Предотвратить проблемы с давлением помогут здоровые пищевые привычки и образ жизни в целом:

поддержание нормальной массы тела;

отказ от курения и употребления алкоголя;

потребление достаточного количества жидкости;

регулярные физические упражнения (не менее 30-40 минут 3-4 раза в неделю);

ограничение потребления соли (до 5 г в сутки для взрослого человека);

избежание стрессов (отличной профилактикой влияния стрессов на организм считаются легкий бег, плавание, йога, прогулка на природе);

употребление продуктов, богатых калием (круп, бобовых, фруктов, овощей, зелени);

качественный отдых и нормальная продолжительность сна.

При повышенном или пониженном давлении обязательно следует обратиться к врачу, чтобы получить профессиональные советы по приему лекарств и изменению образа жизни.

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