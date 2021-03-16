Аналитики BofA Global Research ожидают, что средняя цена нефти марки Brent в текущем году составит $63 за баррель, WTI - $60 за баррель.

Об этом сообщает Интерфакс.

На 2022 год прогнозы были повышены для Brent до $60 за баррель с $55 и для WTI - до $57 за баррель с $52, сообщается в отчете банка.

При этом эксперты отмечают, что по-прежнему не видят возможностей для котировок Brent на спотовом рынке существенно выше $70 за баррель.

"Есть ряд причин полагать, что повышения цен на нефть до $100 за баррель придется подождать, пока спрос в ближайшие годы не восстановится в более широком масштабе", - отмечается в сообщении.

В частности, подорожание нефти может повлиять на спрос со стороны основных потребителей. Кроме того, возрастает вероятность возврата на рынок иранской нефти в объеме 2 млн баррелей в сутки в течение следующих нескольких кварталов.

Аналитики BofA прогнозируют цену марки Brent в конце первого полугодия текущего года на уровне $70 за баррель, в конце третьего квартала - $62 за баррель и в конце текущего года - $60 за баррель. Для сорта WTI эти оценки составляют соответственно $67 за баррель, $59 за баррель и $57 за баррель.

В среднесрочной перспективе эксперты по-прежнему ожидают, что нефть будет торговаться в диапазоне от $50 до $70 за баррель в период до 2026 года.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в понедельник перешли к снижению.

Еще мы писали, что цена нефти впервые с января 2020 года поднялась выше $71.