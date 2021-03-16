Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал отчет о тенденциях в мировой торговле оружием. Согласно документу, в 2016-2020 годах Россия входила в тройку крупнейших покупателей украинского вооружения.

Отчет опубликован на сайте института.

Самыми крупными покупателями украинского вооружения стали:

Китай (36% от общего объема экспорта);

Россия (20%);

Таиланд (17%).

Из этой же таблицы видно, что Украина в рейтинге занимает 12-е место. Причем за последние годы она уменьшила экспорт и потеряла позиции: ее доля в мировой торговле оружием в период с 2016-го по 2020 годы составляет 0,6%, тогда как в период с 2011-го по 2015 год эта доля составляла 2,6%.

Мировым же лидером по продаже оружия и военной техники остаются США, а первое место по закупке вооружений занимает Саудовская Аравия. В целом объемы международной торговли оружием за период с 2016-го по 2020 годы по сравнению с показателями за предыдущие пять лет не изменились: существенное увеличение поставок тремя из пяти крупнейших экспортеров оружия - США, Францией и Германией - было в значительной степени компенсировано сокращением российского и китайского экспорта вооружений.

На США приходится более трети общемирового объема торговли оружием. При этом доля американского экспорта в мировой торговле выросла с 32 до 37 процентов. За прошедшие пять лет США продали вооружений и военной техники 96 странам намного превышает показатели других поставщиков оружия.

Вторую позицию в рейтинге торговцев оружием удерживает Россия.

Как писала "Страна", в 2017 году США стали основным покупателем украинского оружия.

Также мы сообщали, что 2021 год Украина начала с сокращения объемов экспорта.