Физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, имеют право не применять регистраторы расчетных операций при осуществлении наличных и/или безналичных расчетов.

Об этом напомнили в ГУ ГНС в Ровенской области.

Специалисты уточнили, что действие Закона распространяется на всех субъектов хозяйствования и их хозяйственные единицы, которые осуществляют расчетные операции в наличной и/или безналичной форме, в соответствии с преамбулой Закона №265/95-ВР "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Установление норм о неприменении регистраторов расчетных операций в других законах, кроме Налогового кодекса, не допускается.

При этом нормами статьи 178 НКУ, которой определен порядок налогообложения физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, не предусмотрено обязательное применение регистратора расчетных операций при осуществлении наличных и/или безналичных расчетов такими налогоплательщиками.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада освободила от уплаты ЕСВ физлиц-предпринимателей пенсионного возраста и некоторые категории самозанятых.

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