"Укрзализныця" просит временную следственную комиссию Верховной Рады по проверке и оценке состояния УЗ организовать возможность присутствия на очередном заседании для главы правления компании Владимира Жмака в онлайн режиме.

Об этом говорится в тексте письма к ВСК, передает "Интерфакс-Украина".

В письме также отмечается, что Жмак находится на больничном в связи с положительным тестом на коронавирус SARS-CoV-2.

Как сообщалось, глава УЗ считает недоразумением запрос ВСК Рады относительно оценки компетентности правления компании до диалога с правлением.

Ранее "Страна" сообщала, что топ-менеджер "Укрзализныци" пожаловался на травлю и объявил об увольнении.

Также мы писали о том, что экс-глава "Укрзализныци", рокер Бальчун купил долю в компании, добывающей янтарь в Украине.